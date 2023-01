Cet écoquartier de Copenhague s'apprête à relever un défi inédit.

Imaginez une ville où l'égalité des sexes est respectée, où tout est pensé pour éviter de gaspiller les ressources naturelles de la planète, dans laquelle le vélo et les transports en commun rendent la voiture obsolète et où chaque matière est triée et recyclée afin d'éviter le plus possible les déchets.

Si cette perspective semble encore relever de l'utopie, Copenhague pourrait prochainement y remédier. La capitale danoise lance en effet le projet ambitieux "Village UN17", qui prévoit de construire tout un écoquartier qui remplirait les 17 objectifs du développement durable fixés par l'ONU en 2015 et adoptés par 193 pays.

À l'origine de ce projet, cinq agences d'architecture danoises. "Cette approche de la construction du futur remet en question le statu quo dans un projet holistique qui répond aux normes les plus élevées en matière de durabilité sociale, environnementale et économique. Nous avons ainsi jeté les bases d'un laboratoire ouvert pour créer et diffuser des solutions de construction durable du futur basées sur les objectifs mondiaux des Nations unies", peut-on lire sur le site internet du projet.