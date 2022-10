Cet automne, Pol Bury est à l’honneur à la Louvière

Au château Gilson, à partir du 7 octobre, dix-huit créateurs de l’association Quinconce proposent leur regard sur l’œuvre de Pol Bury. Critique, ironique, ou admiratif, chacun témoigne de l’empreinte laissée par le célèbre sculpteur sur leur mémoire créative.

À partir du 14 octobre 2022, le centre Daily-Bul & Co présente Le corps des mots, une exposition singulière qui ne s’intéresse pas cette fois aux productions de Pol Bury mais à sa voix et celle d’autres artistes et poètes belges dont il était proche : René Magritte, Achille Chavée, Marcel Mariën, Pol Bury, Christian Dotremont et Marcel Broodthaers.

Le Centre de la Gravure et de l’Image imprimée expose quant à lui à partir du 29 octobre 2022, 250 œuvres de Pol Bury. Sur deux étages ce sont les travaux se servant de l’estampe comme technique qui sont mis en lumière, un médium persistant dans les productions de l’artiste tout au long de sa vie.