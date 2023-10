Cet automne, plantons des ronces pour de succulents desserts

La végétation des ronces et mûroises se développe selon un cycle de deux ans. La première année, des tiges apparaissent et s’allongent au cours de l’été jusqu’à atteindre plusieurs mètres de long. L’année suivante, ces tiges fructifient et meurent dès l’automne tandis que de nouvelles tiges se sont développées au départ du pied. Elles fructifieront l’année suivante. La culture est donc simple : après la récolte, les tiges ayant fructifié sont coupées au ras du sol tandis que les nouveaux rejets sont palissés pour remplacer les tiges éliminées. Une bonne manière de procéder consiste à palisser les nouvelles tiges une année à gauche, puis l’année suivante à droite. Ainsi, on ne risque pas de confondre les tiges lors de la taille. On évite aussi de devoir recomposer l’éventail après la taille. Pour obtenir de bons résultats, il ne faut pas hésiter à éliminer les nouvelles pousses qui paraissent trop faibles.