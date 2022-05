Cet automne, la tournée mondiale de la poétesse Rupi Kaur fera escale en Belgique pour la première fois !

Bonne nouvelle : la prochaine tournée mondiale de la célèbre poétesse canadienne Rupi Kaur fera étape à Anvers le 16 octobre prochain !

Avec ses 4.5 millions d’abonnés sur Instagram, Rupi Kaur est LA poétesse 2.0 la plus suivie des réseaux sociaux ! Rupi Kaur est aujourd’hui considérée comme étant la figure de proue de cette poésie d’un nouveau genre. Ses différents recueils de poésie sont tous des best-sellers: la poétesse a été nommée "écrivaine de la décennie" par La Nouvelle République et s’est déjà retrouvée dans le classement Forbes des " 30 under 30 " pour la catégorie média.

Chaque jour, des milliers de personnes lisent et partagent sur Instagram les poèmes de Rupi Kaur. Ses textes sont d'une honnêteté déconcertante: elle mélange des bribes de son journal intime, des maximes et de jolis dessins au crayon à papier. Rupi Kaur écrit sur l’amour, l’acceptation de soi et la féminité mais aussi sur des sujets plus durs comme le viol, le racisme, la dépression, la migration… Les émotions sont brutes, les mots sont directs et incisifs, Rupi Kaur vous va droit au cœur !

Avec son spectacle immersif, Rupi Kaur vous invite à vivre une vraie expérience : "Connue pour sa performance captivante et sa voix puissante et inoubliable, Rupi emmène le public dans un voyage de perte personnelle et d’amour, de croissance, de santé mentale, de communauté, d’amitié et de force. Ces thèmes universels occupent le devant de la scène tandis que la musique soutient le spectacle et plonge davantage le public dans des projections éblouissantes." peut-on lire sur le site du spectacle. Lors de son show, Rupi Kaur vous lira également des poèmes de son dernier recueil "Home Body" ainsi que les plus grands succès de ses deux précédentes publications "Milk and Honey" et "The Sun and Her Flowers".

Cette nouvelle tournée mondiale vient tout juste de démarrer et durera deux ans. C’est la première fois que Rupi Kaur sera en représentation en Belgique. Sur Instagram, la jeune femme partage des anecdotes de tournées, ses rencontres, ses espoirs, ses peurs comme dans ce message posté il y a quelques heures : "Je suis sur la route depuis seulement une semaine et j’ai l’impression que tout va si vite que ça me manque déjà ! Mais ce matin, j’ai dû me sortir de cette pensée car elle m’éloignait du moment présent, je devais me rappeler que je suis là et que ce n’est que le début ! Il reste tellement de mois à faire pourquoi je pleure déjà la fin alors que je pourrais être ici en ce moment ? Profitez de chaque instant !"

Le show (en anglais) aura lieu de 16 octobre 2022 à 20 heures à la salle Reine Elisabeth en collaboration avec Greenhouse Talent. Pour réserver vos billets, rendez-vous ici.