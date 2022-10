Cet automne, adoptez le total look d’Inès de La Fressange

Dimanche 9 octobre, Inès de La Fressange a publié une photo d’elle posant en bord de Seine. Et l’icône de la mode a marqué ses fans en arborant un total look beige. Dans Le 8/9, David Jeanmotte analyse cette tendance découverte dans le magazine ELLE et vous explique comment devenir vous aussi une icône de la mode.

Le look monochrome, qu’est-ce que c’est ?

Comme son nom l’indique, c’est un look composé d’une seule couleur ou avec des nuances différentes d’une même couleur. Si pendant longtemps ce style était kitsch, aujourd’hui il revient à la mode et vous donne une silhouette sophistiquée, minimaliste et pointue. Le layering Vous pouvez jouer avec cette couleur unique en superposant des pièces, c’est ce que l’on appelle le layering. Cette technique permet de créer un contraste avec les différentes matières. Vous pouvez jouer avec vos blazers ou manteaux pour créer des superpositions monochromes. Le look d’Inès de La Fressange