Mr Doodle a recouvert toute sa maison de griffonnages et c’est impressionnant

Depuis ses 18 ans, Mr Doodle rêvait d’habiter dans une maison entièrement couverte de gribouillis. "J’ai toujours voulu vivre dans une maison complètement gribouillée […] c’est pour moi la manière la plus naturelle de créer de l’art et le processus le plus instinctif lorsque je prends un stylo et que je commence à dessiner." a-t-il confié dans une interview au Washington Post.