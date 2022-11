Cet appareil permet de détecter plus tôt la maladie d’Alzheimer

Sabine Henry, Présidente de la Ligue Alzheimer, a accompagné sa belle-mère et sa sœur dans la maladie. Elle apprécie ainsi à sa juste place l’évolution de la recherche et des connaissances. "A l’époque, on ne pouvait même pas me dire d’où ça venait, comment prévenir, comment agir. Et maintenant, nous sommes en mesure de conseiller les personnes concernées."

L’idée de diagnostiquer la maladie avant même les premiers signaux permettrait aussi de développer de meilleurs traitements : "Le diagnostic précoce est important, pour la personne elle-même, pour prendre des dispositions pour sa vie future, mais aussi pour trouver des traitements ou des interventions possibles. Le plus tôt est le mieux. Il est important de connaître le plus tôt possible le diagnostic pour prendre des dispositions, se renseigner, s’informer et prendre des décisions pour être prémuni dans le cas où cela éclate", explique-t-elle. "Evidemment, il faut un accompagnement qui va de pair avec un diagnostic précoce, parce qu’autrement, on pourrait être désespéré. Il faut que cela soit fait avec prudence", précise-t-elle.

La maladie d'Alzheimer est jusqu’ici incurable et touche 1 personne sur 9 âgées de plus de 65 ans. Pour mettre au point l’appareil, deux hôpitaux universitaires bruxellois (l’UZBrussel et le H.U.B) se sont associés à une start-up bruxelloise (Digita. AI). Ce projet va bénéficier d’un subside d’1,2 millions d’euros de la part d’Innoviris, l’agence bruxelloise pour la technologie et l’innovation.