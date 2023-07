Cet américain devient fou : son voisin joue la même chanson à fond depuis un mois

Dans l’état de l’Ohio aux Etats-Unis, cet américain a partagé sur Tiktok sa mésaventure insolite avec son voisin. Pendant plus d’un mois, l’habitant de la maison rouge non loin de son domicile, a joué la même chanson 24 heures/24. La chanson en question ? "Move Your Body" de Marshall Jefferson sortie en 1986.