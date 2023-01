Cet air d'opéra célèbre de Verdi repris dans "Sissi", par Nana Mouskouri et Zucchero

Ce qui nous ramène aux liens entre cette musique et les conflits mondiaux. Je l’ai évoqué, à sa création en 1842, Va pensiero représente un hymne à l’indépendance. D’ailleurs, à l’époque en Italie, le nom de son compositeur Giuseppe Verdi était associé à un certain patriotisme : on écrivait "VIVA VERDI" sur les murs, l'acronyme de "Vive Victor-Emmanuel Roi d'Italie". Et pour cause, à partir de 1842, Va pensiero sera repris par tous les Italiens avant de devenir le chant de ralliement des patriotes aspirant à la liberté et à l’unité de l’Italie.

Mais ce chant a depuis dépassé les frontières et a traversé le temps. En mars dernier, il a notamment été interprété par l’orchestre et le chœur d’Odessa, comme message de paix et de liberté vis-à-vis du conflit en Ukraine.

Enfin, dernier exemple qui montre que Va pensiero unit pour la bonne cause : En 1992 et 2003, le ténor italien Luciano Pavarotti lance une série de concerts caritatifs intitulés Pavarotti & Friends. Et le 9 juin 1998 se tiendra le 5e concert de la série intitulé Pavarotti & Friends for Children of Lyberia. Un album live en résultera d’ailleurs et, comme le nom l’indique, les bénéfices seront reversés aux enfants du Libéria. Parmi ses amis se trouvaient Stevie Wonder, Céline Dion, Jon Bon Jovi, les Spice Girls ou encore Zucchero ! C’est justement avec Zucchero et Pavarotti que l'on s'arrête. En 1998, les deux icones italiennes interprètent ensemble Va pensiero. Une partition écrite en Italie en 1842 par Giuseppe Verdi et qui aura une influence mondiale... et peut être encore pour plusieurs centaines d’années.