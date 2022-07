Cet ado de 15 ans impressionne avec ses reprises de Queen dans la gare de Londres

Les morceaux de Queen font certainement partie des titres les plus complexes de l’histoire du rock.

Freddie Mercury était un véritable génie et a écrit la majorité de ses titres au piano. Il n’est donc pas surprenant que sa musique s’adapte aussi facilement à une reprise entièrement réalisée avec cet instrument.

Le jeune musicien que nous vous présentons aujourd’hui s’appelle Cole Lam. Âgé de 15 ans seulement, il propose depuis son plus jeune âge de nombreuses reprises au piano sur sa chaine YouTube et ses réseaux sociaux.

Il a récemment fait sensation à la gare de St. Pancras de Londres. Il s'est installé sur le désormais célèbre piano Yamaha offert par Elton John à la gare en 2016 et a proposé une prestation de haute volée durant laquelle il a enchaîné 2 morceaux de Queen : "Don’t Stop Me Now" et "Bohemian Rhapsody", ce dernier à la demande de deux navetteuses particulièrement impressionnées par son talent.

Le tout est à découvrir et admirer dans la vidéo ci-dessous.