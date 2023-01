Cessez-le-feu en Ukraine : "un enjeu symbolique plus que stratégique"

Quel autre intérêt ce cessez-le-feu peut-il revêtir ?

"Depuis maintenant deux à trois semaines, on entend des deux côtés les mots diplomatie ou négociations. Evidemment avec des conditions inacceptables de part et d’autre. On n'est donc pas dans une logique de négociations, mais dans la rhétorique, ce n'est pas mal car pour la première fois, on reparle de négociations. Sans tirer de conclusions trop hâtives, cela veut aussi dire qu'à un moment donné, les pertes étant tellement importantes des deux côtes, qu'il faudra arriver à cette négociation. Même si on en est encore loin..."

Quand imaginer un véritable cessez-le-feu ?

"De manière générale, un cessez-le-feu est à mon sens exclu pour l’instant car les deux parties sont convaincues qu’elles peuvent encore faire des gains sur le terrain. On peut s’attendre à des tentatives d’avancement aussi bien côté ukrainien que russe, et ça va encore prendre du temps. C’est ça au final qui va déterminer, petit à petit, une sorte de ligne de front stable qui pourrait amener ensuite à négociations, car les deux parties auront réalisé qu’elles ne peuvent plus avancer.

Cela dit, on croit toujours qu’il faut un cessez-le-feu pour négocier. Mais rien n’empêche de négocier, alors que sur le terrain, 'on se tape dessus'. L’un n’est pas lié à l’autre. Dans la pratique, et j’en veux pour exemple le Vietnam et l’accord de Paris, on continue souvent à se battre sur le terrain alors que se prépare la négociation d'un accord."