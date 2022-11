Césarienne : dans quels cas est-elle considérée comme nécessaire ?

Comment se déroule une césarienne ?

Avant d'ajouter "qu'en Belgique, la moitié des césariennes est programmée et l’autre moitié est "en travail". La césarienne en travail n’est pas forcément urgente. Imaginons une maman dont le travail n’avance pas, le col ne s’ouvre pas, on a essayé toutes les médications et toutes les positions qu’on connaît, on a ouvert la poche des eaux, mais rien ne se passe. On va expliquer la situation et recourir à une césarienne, en travail mais non urgente. Celle-là, on l’aura discutée avec les parents. À l’inverse, si le bébé montre des signes aigus d’inconfort : le cœur ralentit et ne remonte pas, il lâche son méconium, on dira à la maman : votre bébé n’est pas du tout confortable là où il est, il faut faire une césarienne aussi vite que possible".