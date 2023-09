Cesária Évora : le destin bouleversant qui l’a menée au statut d’icône du Cap-Vert

Le 17 décembre 2011, sur le parvis de l’hôpital de Sousa qui surplombe la baie de Mindelo, ville du Cap-Vert, tout un pays est ébranlé. Son icône nationale, la chanteuse Cesária Évora, vient de rendre son dernier souffle.

Le président lui-même s’exprime face à la presse ce jour-là. Il évoque l’artiste en ces mots élogieux : "Cette mort nous attriste et nous désole, parce qu’elle était l’une des références majeures de la culture du Cap Vert. Quand on parle du Cap Vert dans le monde, c’est le nom de Cesária qui vient toujours en premier, ce qui montre le poids symbolique que la chanteuse et sa voix étaient pour notre pays. Cesária ne mourra jamais parce qu’une icône et une star ne meurent jamais. Elle restera pour toujours dans la mémoire du Cap Vert et de tous les Capverdiens".

Comment la mort d’une chanteuse de 70 ans dans un minuscule archipel au milieu de l’Atlantique a pu provoquer l’émotion de toute la planète ? Sûrement parce que la destinée de celle que les Cap-Verdiens surnommaient Cize est hors du commun.

L’Heure H vous emmène sur les rythmes cap-verdiens qui ont transcendé Cesária Évora mais aussi sur les épisodes de sa vie qui ont façonné cette voix de velours.