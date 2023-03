Cesária Évora à Bozar: tendre portrait d’une incroyable ascension

Cesária Évora a quitté ce monde en 2011 et 4 ans plus tard, Stromae lui rendait un bel hommage dans sa chanson "Ave Césaria". Cette grande dame de la chanson a connu la gloire à 50 ans. Mais si le documentaire va nous mener jusqu’à cette folle ascension, Ana Sofia Fonseca prend le temps de s’arrêter sur les luttes de la star mondiale : son enfance difficile dans un orphelinat, les décennies de pauvreté, les longues périodes de dépression et ses problèmes avec l’alcool.

Et si sa voix l’a fait passer de la pauvreté à la célébrité, la reine de la morna a toujours voulu rester libre en n’oubliant pas ses racines. La célébrité et le succès n’ont pas eu raison de son authenticité. Dans le surnom de "diva aux pieds nus", resté gravé en tête depuis le titre de son premier album en 1988, il y avait finalement un mot de trop.

Sa voix profondément mélancolique venait "de son instinct, de sa vie, de son pays", comme l’explique quelqu’un dans le film. Son pays, le Cap Vert, elle l'a mis en lumière en devenant une icône nationale: chantant en créole cap-verdien, popularisant la musique morna (mélange de jazz, sonorités latines, musique créole et rythmes portugais) et éveillant l’intérêt du public pour les paysages arides et la culture forte de cet archipel.

Son 5e album "Césária" en 1995 lui amène la reconnaissance à l’international. Le disque est certifié disque d’or en France et elle est nommée aux Grammy Awards. Et en 2003, elle le remporte ce Grammy, dans la catégorie Meilleur album Musiques du monde contemporaines pour "Voz d’amor."