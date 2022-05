Cesare, Paolo et maintenant Daniel Maldini, Champions d'Italie de père en fils avec l'AC Milan

Daniel Maldini, 20 ans, est devenu dimanche champion d'Italie sous les couleurs de l'AC Milan... comme son grand-père Cesare et son père Paolo avant lui.

Alors que ses glorieux aînés sont de véritables légendes du club milanais (Cesare Maldini a remporté quatre titres nationaux avec les Rossoneri, Paolo Maldini en compte lui sept au compteur !), Daniel Maldini, qui en est à sa troisième saison chez les professionnels, n'a eu droit qu'à huit apparitions en Serie A cette saison. La dernière remonte au 25 février dernier.

Le jeune milieu offensif a toutefois profité de cette saison pour inscrire le premier but en Serie A de sa jeune carrière face au Spezia Calcio dès la sixième journée de championnat (victoire 1-2).

La famille Maldini est liée à l'histoire de l'AC Milan. Cesare Maldini y a joué entre 1954 et 1965, portant le maillot rouge et noir 412 fois toutes compétitions confondues. Il a également décroché une Coupe des Champions, la première de l'histoire du club italien, et était d'ailleurs le capitaine lors de la finale à Wembley contre Benfica. Il a aussi entraîné le club à deux reprises, entre 1972 et 1974 et en 2001. Cesare Maldini est décédé en 2016.

Paolo Maldini, 51 ans, a lui totalisé 902 matches pour l'AC (toutes compétitions confondues). Avec notamment cinq Champions League à son actif, il possède l'un des plus beaux palmarès du football international. Paolo Maldini est désormais le directeur technique de l'AC Milan.