César Wagner est de retour pour de nouvelles enquêtes !

Après une absence de plus d’un an, César Wagner retrouve le petit écran. Toujours incarné par Gil Alma, l’enquêteur va se retrouver au centre de deux épisodes aux récits complètement différents.

Dans “L’œil du Lynx”, les autorités retrouvent dans la forêt Vosgienne le corps d’une journaliste également militante pour la cause animale. À ses côtés se trouve un cadavre de lynx tué par un couteau de chasse. Cet événement va appuyer la tension entre les chasseurs et les militants animalistes, au cœur d’un conflit particulièrement virulent. La région est en effet marquée par la présence de plusieurs réserves naturelles et ces dernières constituent un véritable enjeu politique… Cet épisode sera diffusé le 25 octobre à 20h25 sur La Une mais également le 1er novembre à 15h10.