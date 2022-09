César Franck, de chair et de sons : le feuilleton inédit qui célèbre le bicentenaire du compositeur

À l’occasion du bicentenaire de César Franck, Musiq3 propose un feuilleton inédit, qui retrace la vie du compositeur liégeois et nous plonge dans son œuvre, marquée par les tumultes de son siècle. Ecrite par Xavier Falques et réalisée par Cyrielle Cour, la série lève le voile sur la personnalité et la musique de ce génie qui souffre encore de l’image d’un compositeur planant au-delà des nécessités du monde, à l’écoute du chant des anges.

Dans un déroulé chronologique, alternant musique et témoignages de musiciens et de spécialistes, le feuilleton retrace la vie d’un homme marqué par les bouleversements politiques de son temps. Profondément croyant, l’image de Franck dépasse pourtant de loin le cadre du " catholique bourgeois " du XIXe siècle et nous montre une personnalité riche et ouverte sur le monde.

Pianiste virtuose exposé aux lumières de la scène et ami de Franz Liszt, César Franck est également un enfant soumis à la tyrannie paternelle. Mais quelque temps avant que Paris ne se soulève contre la monarchie de juillet (1848), il se révolte et se libère. C’est alors au clavier de son orgue qu’il trouvera un moyen d’expression et de subsistance, avant de devenir un professeur vénéré par ses étudiants et un compositeur planant au-dessus des choses matérielles, à la recherche d’un art pur. Mais ceci n’est qu’une partie de l’histoire… Celle transmise par certains élèves qui ont voulu faire de lui le sauveur de la musique française.

Car Franck est également un homme conscient de ses choix politiques et religieux ainsi que des réalités sociales de son époque. C’est un homme qui s’engage à aider les compositrices qui, malgré leur talent, peinent à se faire représenter. C’est un homme qui est conscient des progrès techniques de son temps. Enfin, c’est un homme complexe qui ne cesse de surprendre. D’une certaine manière, il est à l’image de sa musique : céleste et terrestre, célébrant le chant des anges mais n’oubliant pas pour autant les joies, les douleurs et l’amour qui font de nous ce que nous sommes.

Pour mieux comprendre ce personnage aux multiples facettes et sa musique, Xavier Falques et ses invités multiplient les pistes d’analyses. Musicologie, histoire et psychanalyse se rejoignent pour mettre en lumière certaines découvertes récentes (rapport à la société et à la religion, œuvres inédites ou récemment enregistrées, rapport à sa Belgique natale, etc.) mais également lever le voile sur quelques points d’ombre.

"César Franck, de chair et de sons"

Un feuilleton en 10 épisodes d’une heure, écrit par Xavier Falques et réalisé par Cyrielle Cour. Disponible sur www.musiq3.be et sur Auvio.

Diffusé en radio sur Musiq3 du 26/12 au 6/01 à 17h.