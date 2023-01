César Franck, de chair et de sons, Episode 4 : De la tribune

1846, César, par la force, prend sa liberté. Il quitte les planches au profit des tribunes ; le piano au profit de l’orgue. Témoin et acteur des progrès techniques de l’instrument, il connaîtra la révolution Cavaillé-Coll et l’orgue électrique de Merklin. Mais surtout, il trouvera dans l’orgue un instrument privilégié de son expression intime.

Le temps est gris et froid. Paris est inquiète et agitée. Un seul sentiment domine : la colère. Au Quai d’Orsay, la colonne populaire s’avance, mais les gardes lui barrent le passage. Le pont est finalement franchi : un vent de révolte souffle sur la ville, c’est la dynastie vaincue.

C’est dans ce contexte agité, le 22 février 1848, que César et Félicité s’unissent. Et Franck, républicain croyant, clame tout haut son libre arbitre.

C’est aussi un tournant dans la carrière de Franck, qui va ensuite se consacrer à la musique d’orgue : il est nommé titulaire des orgues de Sainte-Clothilde. Ce retrait de la scène à la faveur des tribunes révèle un nouveau pan de la personnalité de Franck. L’orgue est-il un repli symbolique ? Une position sociopolitique ?

A cette époque, l’orgue est en pleine transformation, l’instrument est plus puissant, les nuances plus importantes. Ce nouveau visage de l’orgue attire les compositeurs Français, et Franck en premier lieu. C’est l’instrument qui lui permettra de développer sa pensée poétique et sensorielle.