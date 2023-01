César Franck, de chair et de sons, Episode 3 : Au Nom du Père

Mon bon Monsieur Liszt, je serai entièrement le maître de mes actions, tout en voyant ma famille.

écrit César à Franz Liszt. Auguste disparaît, et avec lui, bien des choses de sa vie d’avant. Le jeune musicien veut se libérer, aimer, écrire. L’enfant s’efface, et l’homme se construit. La vie et la mort se côtoient dans la famille Franck. Sous les ordres de son père, le petit César Franck devait calculer l’âge de ses frères, vivants et morts, sur son cahier d’arithmétique. "Celui qui survit porte la charge de celui qui est mort", nous dit la psychologue Arlette Lecocq et César portera ces fantômes toute sa vie. Ce père, qui oblige et ordonne, soumet César, et l’enferme.

Retour au 22 avril 1842. Franck-Père prend une décision radicale et surprenante, qui désinscrit son fils du conservatoire. Germe l’idée d’une Préparation du prix de Rome à la maison, peut-être ?

En août 1846, César à 23 ans, et veut se défaire du joug familial pour vivre pleinement sa passion amoureuse avec Félicité. Il quitte la maison parentale, et s’installe seul. C’est un épisode violent, car le père s’oppose à cette liaison, qui obstruerait la carrière virtuose du fils Franck. Et en effet, tout l’aspect exhibitionniste de la carrière de Franck s’évanouit avec cette rupture : le virtuose se plonge dans la composition.