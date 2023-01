César Franck, de chair et de sons, Episode 2 : Paris

Eté 1836. La famille Franck s’installe à Paris, près de l’église Saint-Paul, non loin de chez Liszt. Il est maintenant temps d’intégrer le conservatoire de Paris, aussi à quelques mètres du nouvel appartement familial.

En octobre 1837, le jeune Franck fait ses premiers pas officiels dans cette grande institution. Une fois encore, tout va très vite, et un an après avoir intégré la classe de piano de Zimerman, il obtient un diplôme inédit : le "premier" premier prix, unique dans l’Histoire du Conservatoire. A l’épreuve de déchiffrage, il ne se contente pas d’une lecture à vue, mais s’amuse à transposer l’imposé !

A côté des bancs du conservatoire, Franck forme aussi son esthétique musicale à travers sa carrière de pianiste, étoffant sa culture musicale notamment grâce à la musique de chambre allemande qu’il intègre à ses concerts. Très vite, il partagera la scène avec Franz Liszt : plus de doute, il fait maintenant partie des meilleurs pianistes de Paris.

Il est temps de publier son premier opus, le Trio à clavier dédié à Léopold 1er. L’influence de Liszt sur cette œuvre est indéniable, et continuera à habiter ses trios jusqu’en 1946. Liszt appréciera d’ailleurs particulièrement cet Opus, qui connaîtra quelques réserves du Tout-Paris. L’architecture musicale est une priorité pour Franck, et la forme cyclique de ses trios en témoigne. Motifs, thèmes, se retrouvent et se répondent au sein d’une même œuvre : c’est la variété dans l’unité.

L’influence de Liszt sur Franck deviendra un véritable phénomène musical auquel se joindra un autre grand pianiste, Charles Valentin Alkan. Ces virtuoses partagent une même vision : renouveler et dramatiser les formes classiques.