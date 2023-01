César Franck, de chair et de sons, Episode 1 : Liège

18 février 1831. Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres : c’est la séparation officielle de la Belgique et de la Hollande. A Liège, la vie suit son cours, mais une certaine agitation règne, quelques drapeaux flottent au vent. Et rue Table de Pierre, au numéro 499, un jeune garçon écrit sur son cahier : le petit Franck a huit ans.

1822, c’est l’année de la naissance de César Franck, et c’est aussi une période de transition pour Liège. Depuis la Révolution française, un climat révolutionnaire rythmé de changements politiques provoque des bouleversements identitaires, car Liège devient française, puis hollandaise en 1814. C’est une page qui se tourne pour cette ville d’arts et de musique. Les orchestres et les maîtrises sont dissous : la Collégiale St-Pierre devient l’écurie de l’armée révolutionnaire.

La source qui t’a donné l’existence est tarie.

Derrière les mots d'André Grétry (1741-1813), c’est toute une ville qui crie son manque.

L’espoir renaît avec l’ouverture d’une nouvelle école de musique à Liège en mai 1927. César a alors 5 ans, et dans trois ans, il pourra intégrer cette nouvelle école de la Cité ardente. Ces trois années de préparation vont être décisives dans la formation musicale de l’enfant prodige.

Le père de la famille Franck mise sur l’avenir musical de César, et c’est aussi un pari financier. Son fils doit être un grand musicien pour assurer les finances de sa famille. De l’oreille, de la mémoire et de l’instinct : le petit Franck peut et doit réussir. Nicolas Joseph Franck veille a tout pour que le talent de son fils fructifie au plus vite. Pas de fantaisie ou de rêverie, seulement de la discipline et de l’étude. Franck père était craint, et son aura sévère pèsera sur César jusqu’à sa mort.

Cette enfance studieuse porte ses fruits. Admis en 1831 dans le futur Conservatoire de Liège, il obtient en moins de deux ans son premier prix de piano. En 1835, il termine son cours d’écriture et peut prétendre à la composition. Il écrit son Grand trio pour piano, violon et violoncelle, qu’il terminera à tout juste douze ans. Le pianiste s’affirme en maître. Une œuvre où brillance et introspection contrastent, révélant la nature passionnée du musicien.

Enfin affranchit de la Hollande, les Liégeois attendent l’éclosion d’un nouvel artiste belge qui puisse rivaliser avec Grétry. En 1835, il sera invité à la cour de Belgique, où il jouera de brillantes variations sur des thèmes du Près au Clerc : franc succès. La Belgique a pris connaissance de Franck. Il est temps d’aller à Paris.