Ces vols intérieurs qui risquent de disparaître en France.

Les vols intérieurs courts vont se faire de plus en plus rares en France dès lors que ces mêmes trajets peuvent être effectués en train et en moins de 2h30.

Les 3 lignes concernées par ce texte ont déjà été fermées : les liaisons entre Paris-Orly et Nantes, Bordeaux et Lyon.

Mais alors, quelles lignes sont aujourd'hui en sursis ? Les liaisons au départ ou à l'arrivée de Paris-Charles de Gaulle sont pour le moment encore exclues du champ d'application de la mesure. Ces vols sont maintenus du fait d’un temps de trajet ferroviaire supérieur à 2h30 pour rejoindre l’aéroport parisien.

Les liaisons entre Paris et Rennes mais aussi entre Lyon et Marseille sont également exclues en l’état actuel de l’offre ferroviaire. Dans ces cas précis, s'il est en effet possible d'effectuer ces mêmes trajets en train en moins de 2h30, il est en revanche difficile d'accéder aux aéroports suffisamment tôt le matin ou d'en repartir tard le soir. Seule une future amélioration des services ferroviaires, avec des horaires et des fréquences modifiés, pourra permettre l’interdiction de ces liaisons aériennes.

Dans deux ans, les autorités françaises pourront réévaluer ces dispositions et prendre la décision de fermer (ou de rouvrir) certaines de ces lignes. Pour rappel, cette mesure, désormais confirmée, faisait partie de la loi Climat de 2021.