Ces vidéos virales de Joe Biden indiquent-elles qu’il est "sénile" ?

Les nombreuses vidéos qui circulent pour mettre en cause l’état physique ou mental du président américain sont parfois bien réelles, d’autres sont clairement manipulées. Mais globalement, indiquent-elles clairement que Joe Biden est sénile ?

Au niveau de santé physique, la Maison Blanche a communiqué à la mi-février dernier un nouveau bilan de santé détaillé de celui qui occupe le bureau ovale. D’après celui-ci, son médecin personnel conclu que Joe Biden est en" bonne santé" et "vigoureux", mais surtout "en condition d’exécuter avec succès les tâches de la présidence". Des conclusions comparables à celle du dernier examen de santé officiel, publié en novembre 2021, qui arrivait aux mêmes conclusions. À noter, le médecin officiel du président américain est nommé par ce dernier.

La perspective de 2024

Ce bilan de santé arrive également à un moment charnière puisque la question de la candidature de M. Biden pour un second mandat se fait de plus en plus présente. En effet, alors que plusieurs candidats républicains ont déjà annoncé leurs candidatures après celle de Donald Trump, officiellement la question n’a pas encore été tranchée du côté démocrate.

Si au moment de l’élection de Joe Biden en 2020, des observateurs considéraient qu’en cas de second mandat démocrate ce serait la vice-présidente Kamala Harris qui prendrait le relais, le président en exercice a annoncé que s’il se représentait, elle ferait bien partie du "ticket" démocrate, mais qu’elle resterait donc la co-candidate. M. Biden a par ailleurs plusieurs fois souligné qu’il s’estime capable de remporter à nouveau l’élection s’il devait avoir face à lui l’ancien président Donald Trump.

Malgré de nombreuses critiques de ses opposants et des questionnements sur son âge avancé, même au sein des démocrates, le président Biden s’est montré "animé" et "parfois combatif", selon l’analyse du correspondant de la BBC aux États-Unis, lors de son dernier discours sur l’Etat de l’Union, le 8 février 2023.

Une attitude qui pourrait convaincre son parti de lui faire une nouvelle fois confiance pour l’élection de 2024. D’ailleurs, ce 25 février, Joe Biden a déclaré à nouveau vouloir annoncer sa candidature tout en indiquant le même jour à l’Agence de presse "Associated Press" qu’il ne restait plus qu’à décider du lieu et de la date d’une annonce d’entrée en campagne.