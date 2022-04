Ces vélos en bambou écoresponsables made in France

Le vélo électrique gagne du terrain en Wallonie et à Bruxelles, en 2021, un Belge sur six en utilisait un, selon Vias et les chiffres ne font qu’augmenter. Certaines communes offrent même des primes à ceux qui passent au vélo électrique qui est quand même beaucoup plus cher qu’un vélo "normal".

Et comme dans tout, il y a des tendances qui vont et qui viennent. Aujourd’hui, le bambou fait fureur car il a plusieurs propriétés non négligeables, en plus d’être entièrement recyclable. Il s’avère par exemple extrêmement résistant aux UV et à l’eau, et supporte mieux les chocs et absorbe mieux les vibrations que l’aluminium ou la fibre carbone !