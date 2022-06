Ces trois vêtements masculins font (malheureusement) leur grand retour cet été.

Les maisons Jacquemus et Dolce & Gabbana comptent parmi celles qui ont remis au goût du jour ce vestige des années 1970. Et au lieu de faire un flop, le slip de bain a fait une foule d'adeptes aux quatre coins du monde, témoignant d'un goût certain pour l'ère post-plouc dont on a déjà beaucoup parlé pour le vestiaire de la femme. Résultat, les recherches pour la catégorie "slip de bain" ont grimpé en flèche sur de nombreuses plateformes. Le moteur de recherche de mode mondial Stylight fait état d'un boom des clics de 508% en avril 2022 par rapport à la même période un an plus tôt pour les modèles type Speedo. De quoi hisser le slip de bain au rang de star de l'été.