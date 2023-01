Ces trois jeux vidéo nous ont initiés au punk et à la techno. Découvrez leurs secrets ! (2/2)

Au-delà de la musique, les fausses pubs et les vrais animateurs crépitaient également sur Vice City. Reconnu pour son énorme influence sur la bande FM new yorkaise hip hop des 80’s, Mr. Magic y prêtait notamment sa voix en tant que DJ sur Wildstyle, la station rap du jeu. " Ce mec et cette radio, c’étaient mes préférés, clairement. " poursuit Casimir Liberski " Il alignait un nombre incroyable de tubes. On y croisait Africa Bombata et Herbie Hancock. J’y ai aussi découvert More Bounce to the Ounce de Zapp & Roger. Il était incroyable ce morceau, si bien que j’ai fini par acheter le vinyle après. ".