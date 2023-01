Ces trois jeux vidéo nous ont initiés au punk et à la techno. Découvrez leurs secrets ! (1/2)

Vitesse subliminale, comportement novateur des vaisseaux dans les virages, esthétique de rupture des Designers Republic (auteur de pochettes d’albums chez Warp pour Autechre, Aphex Twin...) ... le premier WipeOut se vit comme un trip total dopé par les 11 titres de sa B.O. Cette dernière rassemble surtout des skuds electro de Cold Storage, compositeur attitré du jeu qui a notamment œuvré sur les Lemmings et Shadow of the Beast. Seuls, les Chemical Brothers, Orbital et Leftfield y figurent parmi les invités de marque. Mais WipEout 2097, sa suite castera un plus grand nombre d’hôtes extérieurs parmi lesquels, Underworld, les Prodigy et Future Sound of London dont le We Have Explosives restera à jamais gravé sur ce circuit :