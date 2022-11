Ces trois exemples d’équipes qui ont mal débuté avant de soulever le trophée

Tout n’est donc pas à jeter pour les Diables Rouges. Car deux autres exemples peuvent aussi servir à la bande à Roberto Martinez.

Tout d’abord lors de l’Euro 2016 qui verra le Portugal de Cristiano Ronaldo remporter la compétition. Car les Portugais débutent de la plus mauvaise des manières avec un partage 1-1 face à l’Islande. Pire même, les Portugais vont réaliser trois partages en phase de groupe et passer par la petite porte du 3e meilleur qualifié.

Si peu de gens croient aux chances de victoire, Ronaldo et les siens vont finalement s’imposer face à la France en prolongations et le but improbable d’Eder à la 109e.