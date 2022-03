Ces trois accessoires de mode qu'il vous faut pour l'été 2022.

Toutes les icônes de mode ne jurent désormais plus que par ces trois pièces, pourtant critiquées, voire moquées, il y a encore quelques années.

L'arrivée du printemps est souvent synonyme de renouvellement de garde-robe. Et si les lunettes de soleil sont de rigueur depuis quelques jours, ce sont bel et bien le bob, la casquette et le serre-tête qui apparaissent aujourd'hui comme les accessoires stars de la saison.

Les récents défilés ont montré que les créateurs de mode avaient déjà propulsé notre garde-robe dans le monde d'après. Exit les joggings, place à des pièces plus sophistiquées, voire ultra sensuelles,et même extravagantes, signant une fois pour toutes - espérons-le - un retour à une vie normale. Chose que l'on remarque également du côté des accessoires, avec des créations inattendues voire surprenantes proposées par les plus grandes maisons de luxe, qui ont (définitivement) adopté les codes de la rue, voire du camping.