Ces traces de pas dans le désert sont des vestiges d’une aire de jeu aquatique pour enfants préhistoriques

Aux Etats-Unis, de nouvelles traces humaines fossilisées ont été découvertes dans le désert des White Sands. Cette fois, ce sont les pas d’enfants jouant dans des flaques d’eau, il y a de ça plus de 11.000 ans, qui ont été découverts dans un lieu qui était aussi un bassin de baignade pour paresseux géants.

De tout temps, les enfants ont aimé jouer dans l’eau et la boue ! Même nos ancêtres lointains n’y dérogeaient pas. Dans le désert du Nouveau Mexique, où des découvertes de traces de pas d’humains et d’animaux préhistoriques sont régulières, les archéologues ont mis au jour une trentaine d’empreintes de pieds appartenant à des enfants qui devaient avoir entre 5 et 8 ans, ainsi que quelques adultes. D’après la disposition des empreintes, il y a peu de doute, le groupe était en train de prendre une pause rafraîchissante et amusante dans ce bassin.

Et ces enfants du pléistocène n’étaient visiblement pas les seuls à profiter d’une petite baignade. Les scientifiques ont également retrouvé des empreintes d’un paresseux géant qui devait faire à peu près la taille d’un ours ou d’une grosse vache. L’animal et le groupe n’ont manifestement fait un plouf ensemble, puisque les enfants – sans doute au nombre de 4 – ont profité du sillon laissé auparavant par les pas du paresseux pour patauger tranquillement.