Ces Tontons qui se flinguent depuis 60 ans

Une gnôle que certains internautes ont tenté de reproduire à partir d’une recette étonnante de cocktail : 15 cl de whisky, 15 cl de cognac, 5 cl de mezcal (de l’alcool… mexicain à base d’agave), 5 cl de calvados, 5 cl de sirop de sucre et 1 citron. A tous ces ingrédients, vous rajoutez une betterave cuite et épluchée. Pour la préparation : dans une passoire fine, pressez à la main votre betterave sans l’écraser. Et vous tentez de recueillir 5 cl de jus. Ensuite dans une carafe ou un pichet voire une bouteille de récupération, vous mélangez le jus de betterave et les alcools. Vous ajoutez le sirop de sucre et le jus de citron. Vous mélangez à nouveau et vous refermez la bouteille que vous laissez au frigo 2 heures. Servez et buvez entre amis, enfin entre tontons. Mais attention à l’abus, ça peut vous flinguer !