Ces titres que les artistes préféreraient oublier…

Faire un choix qui va nous coller à la peau et le regretter ensuite… Comme tout un chacun, le rockeur change au fil du temps, les choses qu’il aimait à 20 ans ne sont plus les mêmes qu’à 30 ou 40.

Les musiciens aussi ont parfois enregistré des titres qui vont les poursuivre toute leur vie alors qu’ils préféreraient les oublier, ou jouer toujours le même morceau au point de le rejeter et d’en arriver à la saturation optimale. Abandonner sur le bas-côté une pièce de son catalogue, l’ignorer, l’occulter, ne plus la jouer en live, espérer qu’elle tombe aux oubliettes… Voici des exemples avec Radiohead, The Cure, les Rolling Stones, Them, Van Morrison, Metallica, Led Zeppelin, R.E.M. , Billy Joel, Tina Turner, Elton John, Nirvana, Guns N’Roses, The Who, Dio, Queen, David Bowie, Foo Fighters et The Clash.