Ces TikTokeurs gagnent des fortunes en imitant des robots.

Des internautes qui se comportent comme des robots lors de lives sur TikTok. Voici la nouvelle mode sur le réseau social. Répétition de mots, de gestes et de bruits, ce type de contenus appelé "NPC" fascine tant par son côté hypnotique que son absurdité. Plus bizarre encore, il permet aux influenceurs de gagner de l'argent.

Elles gémissent, sautillent ou répètent des gestes ou des mots comme "Bang Bang" ou "Ice cream, so good" durant des lives en direct sur TikTok. Non ce ne sont pas des robots mais des femmes qui imitent des personnages de jeux vidéo appelés les PNJ (personnages non jouables).