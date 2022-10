Ces thèses farfelues affirmant que Beyoncé annonce la fin du monde

En tout cas si la fin du monde arrive, elle attendra 2023 puisque Beyoncé a révélé par surprise une prochaine tournée "Renaissance". Lors d’une vente aux enchères caritative destinée à collecter des fonds pour faire entendre la voix des jeunes artistes afro-américains, l’un des lots vendus était un pack comprenant deux tickets pour la future tournée de Beyoncé, un vol en première classe pour se rendre au concert, trois nuits d’hôtel et, last but not least, une visite des coulisses en compagnie de Tina Knowles, la maman de Beyoncé en personne ! D’une valeur de 20.000 dollars, le lot est finalement parti pour un montant de 40.000 à 50.000 dollars. Au-delà de l’heureux (et généreux) acquéreur ce sont des millions de fans qui se réjouissent à l’idée de retrouver leur idole sur scène, même si aucune annonce officielle n’a encore eu lieu. La dernière tournée de la star remonte à 2018.