Ces tendances beauté TikTok qui ont marqué l'année 2022 : les avez-vous testées ?

Celles et ceux qui ne parviennent pas encore à pleurer sur commande doivent tout miser sur le blush, à appliquer sur des endroits stratégiques (pommettes, yeux, bout du nez) pour donner l'illusion d'avoir pleuré. A compléter avec un fard à paupières liquide légèrement scintillant pour appuyer le leurre. La tendance, adoptée par les makeup artists les plus célèbres de la planète, n'a fait que croître au fil des mois. A l'aube de 2023, on espère voir émerger son parfait contraire, une astuce permettant d'avoir l'air heureux… Histoire d'égayer la nouvelle année.