Ces subtils mécanismes de résistance auxquels se heurtent les droits des femmes

En cette Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars, force est de constater que les inégalités de genre restent prégnantes dans la société. L’écart salarial annuel reste de 22% au détriment des femmes, selon les données de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Les femmes salariées travaillent davantage à temps partiel, touchent des pensions plus faibles, assument la majorité des tâches domestiques… L’évolution vers plus d’égalité est lente et se heurte à des "mécanismes de résistance assez subtils", liés à l’intériorisation des rôles de genre, explique Nathalie Frogneux, professeure à l’Institut supérieur de philosophie à l’UCLouvain.

"Il y a une volonté, réelle et affichée, de changer les choses" mais elle se heurte à des "résistances cachées", ce qui fait que les écarts entre les hommes et les femmes "persistent, de manière assez stable. C’est assez difficile de faire bouger les choses", souligne la professeure.

Le combat pour les droits des femmes se heurte notamment à la difficulté des femmes de se constituer en tant que classe. "Comme le disait Simone de Beauvoir, les femmes ne fonctionnent pas en classe. Elles ne sont pas contre les hommes et choisir l’égalité des femmes, ce n’est pas s’opposer" à eux, avance Nathalie Frogneux. La lutte ne peut s’organiser comme les travailleurs et travailleuses qui se rassemblent pour faire entendre leurs revendications au patronat. Elle est plus compliquée.

Les inégalités de genre sont structurelles, liées au système et à l’intériorisation par chacun et chacune des rôles dévolus à son genre, notamment au sein de la famille. "On voit que la famille est un lieu de résistances, où les valeurs changent très lentement, même pour la question écologique par exemple", illustre la professeure en philosophie.

"Nous avons tendance à transmettre à nos enfants les valeurs que nous avons nous-mêmes intériorisées lors de notre éducation. Il y a une intériorisation (par les femmes) d’une charge familiale et domestique qui fait que les chiffres bougent assez peu", explique Mme Frogneux. Ce n’est pas la volonté de changement qui joue ici mais bien les modèles, qui ont été "presque métabolisés, qui sont dans le corps" des femmes. "On trouvera ça normal qu’une femme se lève cinq fois pendant les repas alors qu’une fois que les hommes sont à table, ils restent assis", illustre-t-elle. Même si les choses évoluent, la transformation est lente et le travail des femmes dans la famille reste invisibilisé, tandis qu’un homme qui prend en charge des tâches parentales ou ménagères sera mis à l’honneur.