Ces statues du Domaine et du Musée de Mariemont qui rivalisent avec les plus grandes collections du monde

Ce musée vous entraîne de la Grèce antique au Hainaut, en passant par la Chine et la Gaule. On peut retrouver des fresques réalisées pour une villa de Pompéi. Être fasciné par des statues grecques et romaines qui côtoient une très belle collection d’antiquités égyptiennes, notamment la statue monumentale "dite de Cléopâtre" de trois mètres de haut. Il y a aussi l’une des plus grandes collections de porcelaine de Tournai et un authentique pavillon de thé japonais. N’oublions pas aussi sa bibliothèque d’étude et de recherche réputée et riche de 130.000 volumes !