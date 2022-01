Ces célébrités qui ont tiré un trait sur l’alcool !

Les pays européens ont le plus haut niveau de consommation d’alcool au monde. L’alcool est un gros problème dans le quotidien de beaucoup de personne.

En Belgique on constate en 2018 que 7,4% des hommes et 4,3% des femmes de 15 ans et plus, avaient une consommation dangereuse plus de 21 et 14 verres par semaine, respectivement chez les hommes et femmes selon sur le site de " Belgique en bonne santé ". Face à ce problème, les stars ne font pas exception. C’est pourquoi on dénombre de plus en plus de stars qui ont prit la décision de rayer définitivement l’alcool de leur liste de course.