Ces stars françaises qui ont brillé dans des films belges

Plus d'une quinzaine d'années avant Préjudice, Nathalie Baye avait déjà tourné pour un réalisateur belge. Dans Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne, l'actrice française incarnait une femme qui succombe à ses fantasmes sexuels aux côtés de Sergi Lopez. Le film raconte bien plus qu'une relation érotique, puisque c'est une véritable histoire d'amour qui va naître entre Elle et Lui.

Sélectionné à la 56e Mostra de Venise, en compétition officielle, Une liaison pornographique offre à Nathalie Baye une de ses plus belles récompenses : la Coupe Volpi, le prix d'interprétation féminine. Après avoir reçu quatre César (et bien d'autres prix) dans sa carrière, l'actrice s'est également vue célébrée, chez nous en 2012, avec un Magritte d'honneur. La belle relation entre la comédienne et la Belgique se poursuit donc naturellement.

L'histoire de ce film ? Chacun de leur côté, un homme et une femme racontent ce que fut leur étrange liaison. Elle, à la suite d'une rupture, décide d'assouvir un fantasme sexuel qu'elle porte dans son cœur depuis longtemps et passe sans tarder une petite annonce dans un journal. Elle sélectionne un homme, avec qui elle entame une correspondance. Puis, ils décident de franchir le pas et se donnent rendez-vous dans un bar, qu'ils quittent presque aussitôt pour se rendre à l'hôtel, où ils font l'amour violemment. Insidieusement, une relation se crée. Le sexe n'est plus la seule chose qui les réunit. Des sentiments commencent bientôt à naître.

Une liaison pornographique, à voir jusqu'au 14 février 2024 sur Auvio.