Ces solutions mises en place pour lutter contre la chaleur dans les grandes villes.

Les épisodes de canicule se multiplient et les conditions de vie deviennent rapidement étouffantes en milieu urbain. De plus en plus de villes se veulent résilientes et proposent diverses solutions. Tour d'horizon de quelques initiatives pour continuer à se rafraîchir même lorsque le thermomètre dépasse allègrement les 30 degrés.

Parmi les villes déjà résilientes, qui ont un plan d'action pour lutter dans les années qui viennent contre les effets du réchauffement climatique figurent notamment Melbourne (Australie), Buenos Aires (Argentine), Durban (Afrique du Sud) ou encore Barcelone (Espagne).