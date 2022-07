Ces serpents venimeux ne veulent pas tuer des plongeurs, ils les draguent !

L’équipe a passé 27 mois a étudié le comportement des serpents de mer avec les données recueillies par Tim Lynch, plongeur et chercheur au CSIRO au début des années 2000. Au cours de nombreuses plongées (158), pour plus de la moitié, il y a eu une rencontre avec un serpent de mer.

Ils ont donc pu observer leurs comportements et voir que les serpents agitaient souvent leur langue près du corps du plongeur, que les mâles les approchaient plus fréquemment que les femelles et restaient également plus longtemps près d’eux. De plus, les interactions étaient plus fréquentes entre mai et août, la saison des amours des serpents de mer…

Vous avez compris où ils veulent en venir : les serpents font les yeux doux aux plongeurs !