Ces séries qui influencent notre décoration d'intérieur

La tendance est à la nostalgie. Les années 90 fascinent les jeunes, qui s'inspirent des anciennes séries pour décorer leur intérieurs. Deux séries semblent s'être démarquées dans l'étude. A commencer par "Friends" : 34% des personnes sondées déclarent que la comédie portée par Courteney Cox, Jennifer Aniston et David Schwimmer a influencé leur choix en matière d'aménagement.

C'est la fameuse porte d'entrée peinte en violet qui est la plus plébiscitée.

Sur TikTok, le hashtag #FriendsDoor, qui cumule plus de trois millions de vues, rassemble des vidéos "Do It Yourself" montrant comment peindre et décorer sa porte comme dans la série iconique.

La série "Sex and the City", avec l'indémodable Sarah Jessica Parker, exerce elle aussi une influence sur la vie des téléspectateurs pour 31% des personnes sondées.