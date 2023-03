Vous êtes fans de Stranger Things, House of The Dragon ou encore Squid Game ? Mauvaise nouvelle, il va falloir faire preuve d’encore un peu de patience.

Que vous les ayez visionnées ou non, vous les avez sûrement vues passer sur les réseaux sociaux. Depuis leur mise en ligne, ces séries font le buzz. Les fans attendent leurs suites avec impatience. Mais écrire et tourner une saison entière, on le sait, prend du temps. Et au vu des dernières updates, on devine que ce n’est pas pour tout de suite.