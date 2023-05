Romcom savoureuse, Cheaters explore les relations amoureuses d’aujourd’hui. La série comique de la BBC questionne leurs complexités ainsi que la monogamie avec justesse et humour. Créée en 2022 par Oliver Lyttelton (The Listener, 2016), elle se compose de six épisodes de 30 minutes.

Cheaters doit grandement sa réussite à ses deux interprètes principaux. On retrouve Susan Wokoma vue dans Chewing Gum et Enola Holmes, et Joshua McGuire aperçu dans Industry et Anatomy of a Scandal. Incarnant leurs personnages, des jeunes adultes proches de la trentaine déboussolés dans leur vie de couple, iels sont tour à tour hilarant.e.s et bouleversant.e.s.