Ces sauces asiatiques que vous ne connaissez probablement pas

On reste au Japon pour vous présenter la variante nippone de la mayonnaise. Les préparations toutes prêtes affichent sur les flacons "kewpie". Il ne s’agit pas du nom de la recette mais bien de la marque, tellement iconique qu’elle permet d’intituler la version japonaise de la mayo.

On l’utilise surtout dans les fameux sandwichs ultra-moelleux à base de pain de mie et dans lesquels la mayonnaise est mélangée à de l’œuf dur (le tamago sando). Pour la confectionner, on utilise les mêmes ingrédients de base que pour la recette traditionnelle, à savoir jaune d’œuf, moutarde et huile. Il faut y ajouter de la poudre de dashi, un trait de jus de citron et du sucre en poudre pour s’approcher au plus près de la fabrication de Kewpie.