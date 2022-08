Ces ruines à Rome dévoilées par la sécheresse

La sécheresse a également provoqué la prolifération des algues sur le Tibre, comme le constate Carmen Di Penta, directrice générale de l’association environnementale à but non lucratif Marevivo, au niveau de nombreux ponts du Tibre :

"Par exemple sous le Ponte Sixto, la situation de la sécheresse est plus ou moins la même (NDLR que près du pont Vittorio). Il n’y a quasiment plus d’écoulement d’eau. On observe donc ce qu’on appelle les "macrophytes", c’est-à-dire toutes ces petites plantes. Beaucoup d’algues ont créé une sorte de tapis très visible (NRLR sur la rivière)".