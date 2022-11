Ces routes irlandaises et écossaises qui cartonnent sur TikTok

Avec plus de 162 millions de vues, la Route 66, qui s'étend de Chicago jusqu'à Los Angeles, se révèle être le road trip le plus visionné sur TikTok, loin devant la Big Sur (101 M), une route emblématique qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres sur les côtes californiennes.

Suivent le Wild Atlantic Way (63 M), qui longe la côte sauvage irlandaise sur plus de 2500 km, et la North Coast 500 (51 M), une autre route touristique côtière de plus de 800 km tout au nord de l'Écosse.

Les TikTokeurs peuvent profiter de paysages à couper le souffle.

Pour arriver à un tel résultat, les responsables de cette étude ont analysé le nombre de visionnages de centaines de hashtags relatifs aux road trips, afin de classer les pays puis les itinéraires les plus populaires. Auto Trader a ainsi comparé 184 pays et 60 itinéraires différents. Toutes les données ont été arrêtées en octobre 2022.