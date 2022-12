Ces routes américaines qui ne rouvriront pas aux voitures à la demande des habitants.

Pas moins de 157 municipalités, réparties dans 35 États, ont fermé certains de leurs axes routiers à la circulation automobile en 2020 et 2021. Une étude dévoilée plus tôt cette année par Stephan Schmidt, un professeur de planification urbaine et régionale à l'Université Cornell, dans l’État de New York, a toutefois montré que dans 94% des cas, ces voies ont ensuite été rouvertes aux automobilistes moins de six mois après leur fermeture. Les cas restants sont donc intéressants à analyser.

A Washington ou San Francisco, ce sont les habitants qui ont œuvré pour maintenir définitivement les voitures hors d'accès de ces zones.

A Washington, la route "Beach Drive" est désormais interdite aux voitures sur près de 5 kilomètres depuis 2020.

Et cela n'est pas près de changer. Auparavant, jusqu'à 8000 voitures par jour empruntaient cette route. Aujourd'hui, la population plébiscite la pratique du vélo, du roller ou du skateboard en toute sécurité.