Ces riches qui rénovent leur maison pour leurs animaux de compagnie.

Pas question de se contenter de mettre une niche dans le jardin pour Médor ou d’acheter un arbre à chat pour Minou. Les plus fortunés construisent même leurs maisons en prenant compte de leurs chats. Un couple a demandé à l'agence d'architecture new-yorkaise BAAO de superviser la rénovation de leur maison à Brooklyn. "Ils sont venus me voir pour me demander de concevoir une maison pour eux et leurs deux chats", a-t-elle déclaré au New York Times.

"Dès le départ, les chats ont été placés sur le même plan qu'eux."

Cet exemple est loin d’être un cas isolé. Dominic McKenzie, fondateur du studio d’architecture londonien Dominic McKenzie Architects, a été amené à concevoir des projets d’aménagement intérieur en prenant en compte les besoins d’animaux domestiques. Il a caché une chatière à l’intérieur d’un des placards de la cuisine d’une famille pour que leur chat puisse entrer et sortir à sa guise, comme il le raconte à The Independant.