Ces reprises de Pink Floyd sur des instruments traditionnels Indiens vont vous envoûter

Ces musiciens utilisant des instruments traditionnels indiens reprennent à leur sauce des classiques de Pink Floyd.

Tushar Lall est un compositeur et arrangeur venu de Bombay en Inde. En 2014, le jeune artiste a créé The indian jam project, un projet collaboratif qu'il partage avec deux amis de longue date, Samay Lalwani et Prathamesh Salunke. Leur but était de reprendre de grands standards de la musique à l'aide d'instruments traditionnels de leur pays.

En quelques années, The Indian Jam Project a publié de nombreuses vidéos et s'est produit sur différentes scène à travers l'Inde. Le travail des musiciens a été salué dans le monde entier et leur reprise du thème de James bond leur a même permis d'apparaitre dans un documentaire officiel sur les musiques de la saga.

Mais c'est leur interprétation terriblement enivrante de deux classiques de Pink Floyd - "Wish You Were Here" et "Comfortably Numb" - qui nous a éblouis et que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui.